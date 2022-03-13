Леонид Федун и Зарема Салихова присутствуют на матче «Спартака» с «Краснодаром»

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун присутствует на матче своей команды против «Краснодара» в рамках 21-го тура РПЛ. Вместе с ним на трибуне находится и гражданская жена — Зарема Салихова.

В самом начале матча пара попала на телекамеры. Зарема праздновала гол полузащитника Зелимхана Бакаева. Футболист отметился на 11-й минуте, однако судейская бригада отменила гол с помощью системы ВАР.

Следует отметить, что уже к 11-й минуте встречи «красно-белые» проигрывали со счетом 0:1, поэтому Зарема особенно эмоционально отреагировала на гол Бакаева.

На 24-й минуте Промес все-таки сравнял счет.

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