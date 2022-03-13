Встреча команд «Химки» и «Сочи» завершилась безголевой ничьей

Подошёл к концу матч в рамках 21-го тура между подмосковными «Химками» и «Сочи». Команды не порадовали болельщиков голевыми моментами, счёт на табло 0:0. Зато встреча оказалась богата на «горчичники», шесть у хозяев поля и две у сочинской команды.

Счёт в матче «Сочи» мог открыть на 68-ой минуте, в ворота подмосковной команды был назначен пенальти, полузащитник «Сочи» Артур Юсупов ударил низом в правый угол, но голкипер «Химок отразил удар.

Протокол игры