Встреча команд «Химки» и «Сочи» завершилась безголевой ничьей

Подошёл к концу матч в рамках 21-го тура между подмосковными «Химками» и «Сочи». Команды не порадовали болельщиков голевыми моментами, счёт на табло 0:0. Зато встреча оказалась богата на «горчичники», шесть у хозяев поля и две у сочинской команды.
Счёт в матче «Сочи» мог открыть на 68-ой минуте, в ворота подмосковной команды был назначен пенальти, полузащитник «Сочи» Артур Юсупов ударил низом в правый угол, но голкипер «Химок отразил удар.
Протокол игры
Лантратов Илья•Боженов Кирилл • 62'Тихий Дмитрий•Волков Захар•Набиуллин Эльмир 78' (Руденко Александр Александрович ( 78' ) • 90'Глушаков Денис•Главчич Наманья 59' 64' (Магомедов Бутта ( 64') •Камышев Илья•Сабович Бесард 62' 64' (Кухарчук Илья ( 64') •Мирзов Резиуан • 20'Ламкель Зе Дидье 9' 90' (Садыгов Илья ( 90')
Запасные: Юран Артём•Генералов Егор•Долгов Александр
Адамов Денис 90' (Джанаев Сослан ( 90') •Дркушич Ваня • 48'Родригао•Юрганов Игорь•Заика Кирилл 57' (Мелкадзе Георгий ( 57') •Ангбан Викторьен•Цаллагов Ибрагим•Терехов Сергей•Бурмистров Никита 57' (Маргасов Тимофей ( 57') •Юсупов Артур 56' 75' (Попов Ивелин ( 75') •Касьерра Матео
13 марта. Стадион "Арена Химки" (Химки).