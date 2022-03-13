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Встреча команд «Химки» и «Сочи» завершилась безголевой ничьей

13 Марта 2022 • 16:17 Комментировать
Химки
0:0
Сочи
окончен

Подошёл к концу матч в рамках 21-го тура между подмосковными «Химками» и «Сочи». Команды не порадовали болельщиков голевыми моментами, счёт на табло 0:0. Зато встреча оказалась богата на «горчичники», шесть у хозяев поля и две у сочинской команды.

Счёт в матче «Сочи» мог открыть на 68-ой минуте, в ворота подмосковной команды был назначен пенальти, полузащитник «Сочи» Артур Юсупов ударил низом в правый угол, но голкипер «Химок отразил удар.
Протокол игры

 
Химки 0:0Сочи
Лантратов ИльяБоженов Кирилл   62'Тихий ДмитрийВолков ЗахарНабиуллин Эльмир  78' (Руденко Александр Александрович (  78'   90') Глушаков ДенисГлавчич Наманья   59'  64' (Магомедов Бутта (  64') Камышев ИльяСабович Бесард   62'  64' (Кухарчук Илья (  64') Мирзов Резиуан   20'Ламкель Зе Дидье   9'  90' (Садыгов Илья (  90')
Запасные: Юран АртёмГенералов ЕгорДолгов Александр
Адамов Денис  90' (Джанаев Сослан (  90') Дркушич Ваня   48'РодригаоЮрганов ИгорьЗаика Кирилл  57' (Мелкадзе Георгий (  57') Ангбан ВикторьенЦаллагов ИбрагимТерехов СергейБурмистров Никита  57' (Маргасов Тимофей (  57') Юсупов Артур   56'  75' (Попов Ивелин (  75') Касьерра Матео
Запасные: Прохин ДанилаЖоаозиньо РамосМакарчук АртёмЗаболотный НиколайВоробьёв Дмитрий Дмитриевич
13 марта. Стадион "Арена Химки" (Химки).

 

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окончен Урал 0:0 Ахмат 3.15 3.15 2.48
окончен Химки 0:0 Сочи 4.90 3.65 1.78
Идет 46 минута Крылья Советов 0:0 Зенит 7.20 4.50 1.48
13.03  19:00 Спартак Москва ... Краснодар 2.65 3.55 2.65
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