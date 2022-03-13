Лантратов потащил пенальти, Юсупов стал антигероем, Адамова унесли на носилках: «Химки» и «Сочи» поддержали моду на нули

Аутсайдер «Химки» встречался с претендентом на медали «Сочи».

«Химки» проводят нынешний сезон из рук вон плохо, так что готовящийся мораторий на вылет из РПЛ прольёт настоящий бальзам на их душу. Если же не обращать внимание на весьма возможную трансформацию регламента, то отметим, что химчане отставали от нижнего стыкового места на четыре очка. Им не удалось выбить себе техническую победу над «Локомотивом» в прошлом туре, хотя за «железнодорожников» тогда сыграл дисквалифицированный футболист. Матч с «Сочи» был третьим для Юрана в качестве главного тренера «Химок». Подмосковная команда пыталась прервать сразу две неутешительные серии – четырёхматчевую пораженческую и девятиматчевую безвыигрышную.

«Сочи» – клуб нестандартный. Не выделяясь чем-то особо примечательным, эта команда уже второй сезон идёт в топовой пятёрке, ходя до этого была аутсайдером. Нет у «барсов» никакого синдрома второго сезона. Они претендуют на третье место, и набравший ход ЦСКА заставляет их тоже не допускать осечек. В прошлом туре черноморцы висели на грани потери двух очков, но всё-таки собрались и вырвали победу в концовке над «Ростовом» благодаря пенальти.

Сочинцы активнее действовали в атаке и имели в первом тайме ряд неплохих моментов для открытия счёта. На десятой минуте Кассьера пробил с небольшой дистанции в левый угол, Лантратов справился. Потом Цаллагов приложился с дальнего расстояния, мяч закрутился правее и выше створа. На 34-й минуте Терехов отдал на левый фланг Юсупову, тот навесил, и Кассьера головой послал мяч с отскоком от газона в руки Лантратова. На 43-й Бурмистров низом издали прицелился к правому углу, попал в штангу.

Ключевое событие произошло в районе часа игры. Терехов в чужой штрафной делал скидку головой Цаллагову, и мяч срикошетил от выставленной руки Боженова, после чего его забрал Лантратов. Команды продолжили играть, и только потом видеоассистенты посоветовали главному арбитру Алексею Матюнину посмотреть повтор. Вердиктом рефери стало назначение одиннадцатиметрового удара. В отсутствие штатного пенальтиста сочинцев Нобоа к точке подошёл Юсупов и пробил низом в правый угол, откуда мяч вытащил Лантратов.

Чуть позже Юсупов ударил в ту же сторону примерно с линии штрафной, но немного мимо створа. Игра шла в невысоком темпе, и вырвать победу Федотов попытался с помощью Мелкадзе и Попова, которых он выпустил на замены. Но не удалось черноморцам больше создать ни одного голевого момента, а вот Ламкель Зе вполне мог наказать гостей на 81-й минуте, когда не переиграл Адамова с острого угла.

В отличие от предыдущего матча, на этот раз пенальти в чужие ворота не спас черноморцев от потери очков. «Сочи» подобрался к ЦСКА на расстояние одного балла, а мог обогнать на столько же. Теперь третье место «армейцев» по итогам тура не подвергается сомнению. А Лантратов поднял свои акции для трансфера, условно говоря, в «Зенит». Вратаря сочинцев Адамова в компенсированное время унесли с поля на носилках. По факту добавленное время ко второму тайму составило девять минут. Это уже третья безголевая ничья в 21-м туре.

Кирилл Иванцов