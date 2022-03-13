Фетисов считает, что сейчас не лучшее время для экспериментов с увеличением количества команд в РПЛ

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов высказал свою позицию по поводу увеличения количества команд в Российской премьер-лиге.

В интервью «Спорт-Экспрессу» Фетисов заявил, что в такой ситуации, в которую попало спортивное руководство страны, ни в коем случае нельзя опускать руки.

По словам Фетисова, увеличение РПЛ в нынешнем финансовом плане не лучшее время для экспериментов. Он считает, что клубы могут просто существовать в чемпионате, не ставя перед собой никаких задач.

Накануне появилась информация о том, что количество команд в РПЛ может увеличиться с 16 до 18 команд.

После 20 туров лидером в турнирной таблице чемпионата России является «Зенит», который набрал 44 очка. Ближайший преследователь «Динамо» имеет в своем активе 42 очка.