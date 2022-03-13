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Борис Игнатьев: «Локомотив» не выглядел безнадежно, на армейцы заслужили победу»

13 Марта 2022 • 15:24 Комментировать

Бывший тренер «Локомотива», заслуженный тренер РСФСР Борис Игнатьев подвел итоги матча с ЦСКА, в котором железнодорожники уступили со счетом 1:2.

- Как вы оцениваете победу ЦСКА над «Локомотивом»?

- Победа вполне заслуженная. Армейцы выглядели предпочтительнее и первую скрипку играли те люди, о которых мы постоянно говорим, имея в виду качественно проведенную селекцию. Они задавали тон вместе с Фернандесом и давали общее направление как в развитии атак, так и в завершении. Нельзя сказать, что «Локомотив» выглядел безнадежно. Начало он проиграл, но потом все выровнялось, и у хозяев были шансы, чтобы добиться результата. В начале второго тайма железнодорожники выглядели более мотивированно, и имели некое преимущество. Они создали несколько острых моментов, которые необходимо было реализовывать.

- Самый верный момент был у Жемалетдинова, который вышел один на один с Акинфеевым, обыграл его, но не попал по воротам.

- Да. Я об этом и говорю. С его мастерством можно было более хладнокровно распорядиться мячом в том эпизоде. В любом случае шансов и свежести больше оказалось у армейцев. Думаю, что и замены они сделали более важные. Выпустив Фукса, гости понимали, что было много свободного пространства и зон перед воротами. Они стали играть в пять защитников. Сделаю акцент на мастерстве и игровом умении легионеров ЦСКА. Эти ребята сейчас тащат вверх армейцев. Я бы отметил волевой запал. Они не сбрасывают обороты, а играют до последних минут.

- А что скажете о «Локомотиве»?

- Он сбоит уже на протяжении ряда матчей.

- Третья победа подряд ЦСКА в самой концовке встречи - это везение или характер?

- Характер. Это стремление к победе. Не играет роли, на первой минуте ты забил или на последней. Даже если не хватает сил, надо находить внутренние ресурсы и делать результат. Вот армейцы нам это наглядно и показали.

- Языджи снова забил. Как оцените его игру?

- Вокруг него уже команда выстраивается. Одаренные люди быстро все понимают, потому что закон футбола везде один. Не играет роли, сколько времени ты провел с партнерами. Он сам мастер и понимает, в каком эпизоде, где ему необходимо находиться. Важно, чтобы он делал все возможное для того, чтобы и остальные его партнеры по команде приближались к такому уровню. А то, как правило, в нашем футболе легионеры довольствуются малым и становятся похожими на наших игроков. Я уже давно не видел со времен Халка и Вальбуэна футболистов, которые бы двигали свою команду вперед. В основном люди, приезжая с хорошим потенциалом, теряют его здесь.

- Кто для вас герой этого матча: Языджи, Фернадес или кто-то другой?

- Я бы выделил этих двоих ребят. Фернандес своим внутренним огнем, спортивным характером делает все возможное, чтобы показать всем остальным, что футбол – это движение и надо отдавать все силы для решения задачи.

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- ЦСКА одержал третью подряд победу в РПЛ. Можно ли сказать, что армейцы теперь участвуют в чемпионской гонке?

- В перспективе все возможно, но уж больно отрыв большой и серьезный потенциал у «Зенита». Поэтому три команды и будут распределять с первое по третье место.

- Перспективы «Локомотива» – это максимум борьба за первую пятерку?

- Там многое надо менять. Есть проблемы в организации хозяйства, в комплектовании. Мне даже не очень понятно, кто главный тренер команды. Можно даже отнестись с пониманием, что главный тренер уехал в этой ситуации. Так бывает. Но тем и хороша команда серьезного уровня, что закладывается на все случаи жизни. Я думаю, сейчас надо довериться Пашинину и Лоськову. А лучше Семину. И все пойдет своим чередом. Я пока не вижу, что привнес иностранный тренер в команду. За что можно зацепиться.

Елена Григорьевская


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