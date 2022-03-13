Малком и Клаудиньо не собираются уходить из «Зенита»

Агент бразильских игроков «Зенита» Малкома и Клаудиньо рассказал о настроениях своих клиентов. Его слова передает Sport24.

По его словам, на данный момент никто из них не решил уходить из команды. Оба бразильца продолжат выступать в составе «Зенита», если команда не решит расстаться с ними по своей воле.

Напомним, что из-за ситуации на территории Украины руководство ФИФА разрешило иностранным футболистам в одностороннем порядке разрывать контракты с российскими клубами. Представители ряда российских команд воспользовались той возможностью и покинули страну.

«Зенит» на данный момент покинул только Ярослав Ракицкий.