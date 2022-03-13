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«Урал» сыграл с «Ахматом» в сухую ничью

13 Марта 2022 • 14:09 Комментировать
Урал
0:0
Ахмат
окончен

Команда из Екатеринбурга провела встречу с грозненским «Ахматом». Матч завершился безголевой ничьёй, соперники мало создавали опасных моментов в штрафной друг у друга. Полузащитник «Урала» Даниэль Мишкич заработал жёлтую карточку за грубую игру против Швеца на 45-ой минуте матча.

 «Ахмат» поднялся на седьмую строчку в турнирной таблице, сравнявшись по очкам с московским «Локо». «Урал» также догнал тульский «Арсенал», приподнявшись на одну позицию.

Протокол игры

 
Урал 0:0Ахмат
Помазун ИльяГогличидзе ЛеоГерасимов АлексейМамин АртёмКузьмичев ИванЕгорычев АндрейМагомадов ЧингизГаджимурадов РамазанМишкич Даниэль   45'  45' (Шатов Олег (  45') Августиняк РафалБикфалви Эрик
Запасные: Подберёзкин ВячеславЮшин АлександрЛандаков ДмитрийКолесниченко КириллЕвсеев АлексейЕмельянов РоманАгеев МихаилДинга ДоминикЖелезнов ЮрийШмыков Артём
Гудиев ВиталийТодорович ДаркоБыстров МаратСемёнов АндрейБогосавац МирославШвец АнтонКоновалов ИгорьХарин Евгений  82' (Карапузов Владислав (  82') Уткин ДаниилБериша Бернард  82' (Умаев Идрис (  82') Конате Мохамед II  69' (Альсултанов Ислам (  69')
Запасные: Кадыров АбубакарИналкаев АбубакарКадыров ХалидИбишев Турпал-АлиСадулаев ЛечиПуцко АлександрШелия Гиорги
13 марта. Стадион "Екатеринбург Арена" (Екатеринбург).

 

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окончен Урал 0:0 Ахмат 3.15 3.15 2.48
Идет 91 минута Химки 0:0 Сочи 4.90 3.65 1.78
13.03  16:30 Крылья Советов ... Зенит 7.20 4.50 1.48
13.03  19:00 Спартак Москва ... Краснодар 2.65 3.55 2.65
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