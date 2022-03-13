«Урал» сыграл с «Ахматом» в сухую ничью

Команда из Екатеринбурга провела встречу с грозненским «Ахматом». Матч завершился безголевой ничьёй, соперники мало создавали опасных моментов в штрафной друг у друга. Полузащитник «Урала» Даниэль Мишкич заработал жёлтую карточку за грубую игру против Швеца на 45-ой минуте матча.
«Ахмат» поднялся на седьмую строчку в турнирной таблице, сравнявшись по очкам с московским «Локо». «Урал» также догнал тульский «Арсенал», приподнявшись на одну позицию.
Протокол игры
Помазун Илья•Гогличидзе Лео•Герасимов Алексей•Мамин Артём•Кузьмичев Иван•Егорычев Андрей•Магомадов Чингиз•Гаджимурадов Рамазан•Мишкич Даниэль 45' 45' (Шатов Олег ( 45') •Августиняк Рафал•Бикфалви Эрик
Гудиев Виталий•Тодорович Дарко•Быстров Марат•Семёнов Андрей•Богосавац Мирослав•Швец Антон•Коновалов Игорь•Харин Евгений 82' (Карапузов Владислав ( 82') •Уткин Даниил•Бериша Бернард 82' (Умаев Идрис ( 82') •Конате Мохамед II 69' (Альсултанов Ислам ( 69')
13 марта. Стадион "Екатеринбург Арена" (Екатеринбург).