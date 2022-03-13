«Урал» сыграл с «Ахматом» в сухую ничью

Команда из Екатеринбурга провела встречу с грозненским «Ахматом». Матч завершился безголевой ничьёй, соперники мало создавали опасных моментов в штрафной друг у друга. Полузащитник «Урала» Даниэль Мишкич заработал жёлтую карточку за грубую игру против Швеца на 45-ой минуте матча.

«Ахмат» поднялся на седьмую строчку в турнирной таблице, сравнявшись по очкам с московским «Локо». «Урал» также догнал тульский «Арсенал», приподнявшись на одну позицию.

Протокол игры