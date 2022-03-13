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Шалимов помешал своей бывшей команде: «Ахмат» не обыграл «Урал» и не вернулся в топ-5

13 Марта 2022 • 13:57 Комментировать
Урал
0:0
Ахмат
окончен

Ранний воскресный слот 21-го тура РПЛ оказался заполнен матчем «Урал» – «Ахмат».

Протокол игры  
Урал 0:0Ахмат
Помазун ИльяГогличидзе ЛеоГерасимов АлексейМамин АртёмКузьмичев ИванЕгорычев АндрейМагомадов ЧингизГаджимурадов РамазанМишкич Даниэль   45'  45' (Шатов Олег (  45') Августиняк РафалБикфалви Эрик
Запасные: Подберёзкин ВячеславЮшин АлександрЛандаков ДмитрийКолесниченко КириллЕвсеев АлексейЕмельянов РоманАгеев МихаилДинга ДоминикЖелезнов ЮрийШмыков Артём
Гудиев ВиталийТодорович ДаркоБыстров МаратСемёнов АндрейБогосавац МирославШвец АнтонКоновалов ИгорьХарин Евгений  82' (Карапузов Владислав (  82') Уткин ДаниилБериша Бернард  82' (Умаев Идрис (  82') Конате Мохамед II  69' (Альсултанов Ислам (  69')
Запасные: Кадыров АбубакарИналкаев АбубакарКадыров ХалидИбишев Турпал-АлиСадулаев ЛечиПуцко АлександрШелия Гиорги
13 марта. Стадион "Екатеринбург Арена" (Екатеринбург).

«Урал» большую часть осени смотрелся главным претендентом на вылет, но под конец календарного года выдал приличную серию и поднялся в середину таблицы. Но два поражения в конце февраля и начале марта вновь опустили «шмелей» в зону стыков. «Ахмату» же, если только он вдруг не станет проигрывать всем подряд, ФНЛ не грозит вне зависимости от того, будет введён соответствующий мораторий или не будет. А если бы не изоляция российских клубов от еврокубков, грозненский клуб был бы кандидатом на попадание в Лигу конференций.

Первый тайм ничего красивого не явил. Нудная позиционная борьба практически не оставляла пространства для острых комбинаций и моментов. На шестой минуте Магомадов, пройдя по правому флангу, коротко покатил на Августиняка, сильно пробившего рядом с ближней штангой. Ответ в плане опасного шанса грозненцы сделали под конец первого тайма. Уткин навесил со штрафного, и головой ударил Харин, после рикошета мяч прошёл рядом со створом. Тот стандарт был назначен за фол на жёлтую карточку от Мишкича, который сам же получил травму и был заменён на Шатова.

На 58-й минуте на правом полуфланге Гаджимурадов оставил мяч для Бикфалви, а сам пошёл на потенциальное замыкание. Бикфалви действительно прострелил, но Гаджимурадову помешал нанести удар Семёнов, выбивший мяч на угловой. Через несколько минут Августиняк пробил справа низом с нескольких метров, Гудиев парировал ногами. В общем, второй тайм оказался поинтереснее, стали возникать моменты. Серьёзно было у ворот «Урала» в конце 80-й минуты, когда Бериша отдал пас Альсултанову, и тот промахнулся, лишь за малым не поразив створ.

«Шмели», понимавшие, что это их домашний матч, атаковали больше, но их давление было не такое, чтобы «Ахмат» не мог его выдержать. Гудиев отбил дальний удар Кузьмичёва, ну и с моментами с нескольких метров у хозяев возникали сложности. Августиняк не смог нужным образом обработать мяч и удачно пробить с близкой дистанции. Шатов с подбора с шестнадцати метров на третьей добавленной минуте запустил мяч правее створа. 0:0.«Ахмат» хотя бы кратковременно вернулся бы в топ-5 в случае победы, но ему не позволил это сделать «Урал», ведомый ныне бывшим главным тренером грозненцев Игорем Шалимовым.

Кирилл Иванцов

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окончен Урал 0:0 Ахмат 3.15 3.15 2.48
13.03  14:00 Химки ... Сочи 4.90 3.65 1.78
13.03  16:30 Крылья Советов ... Зенит 7.20 4.50 1.48
13.03  19:00 Спартак Москва ... Краснодар 2.65 3.55 2.65
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Сегодня, 13 Марта
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Шалимов помешал своей бывшей команде: «Ахмат» не обыграл «Урал» и не вернулся в топ-5
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