Фернандес рассказал об атмосфере в ЦСКА

Русско-бразильский защитник московского ЦСКА Марио Фернандес рассказал об атмосфере в команде после победы над «Локомотивом». Напомним, что «армейцы» обыграли «железнодорожников» со счетом 2:1.

Фернандес отметил, что прошедшая неделя выдалась для него сложной, а также он вновь сломал нос. Долгое время он не знал, сможет ли помочь команде в матче с «Локомотивом».

В разговоре с пресс-службой клуба футболист отметил, что все игроки ЦСКА понимают тяжелое положение, в котором оказалась команда. В коллективе все работают сплоченно, а атмосфера в команде, по словам Фернандеса, отличная.