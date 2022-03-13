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Кавазашвили: «Я не сомневаюсь, что будет борьба в матче «Спартак» - «Краснодар»

13 Марта 2022 • 13:02 Комментировать

Бывший игрок московского «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Краснодаром». Его слова передает «РБ Спорт».

По словам бывшего футболиста, потеря легионеров сильно ударит по «Краснодару», однако у «быков» всегда был хороший резерв из российских футболистов. Кавазашвили считает, что «Краснодар» сможет «дать бой» московскому клубу, однако «Спартак» он выделяет как более опытную команду.

Экс-голкипер добавил, что «красно-белые» удивляют его в каждой игре, поскольку они могут как провалиться, так и показать отличную игру. Он также отметил, что ожидал победы «Спартака» в матче с ЦСКА.


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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Краснодар Анзор Кавазашвили
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