Кавазашвили: «Я не сомневаюсь, что будет борьба в матче «Спартак» - «Краснодар»

Бывший игрок московского «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Краснодаром». Его слова передает «РБ Спорт».

По словам бывшего футболиста, потеря легионеров сильно ударит по «Краснодару», однако у «быков» всегда был хороший резерв из российских футболистов. Кавазашвили считает, что «Краснодар» сможет «дать бой» московскому клубу, однако «Спартак» он выделяет как более опытную команду.

Экс-голкипер добавил, что «красно-белые» удивляют его в каждой игре, поскольку они могут как провалиться, так и показать отличную игру. Он также отметил, что ожидал победы «Спартака» в матче с ЦСКА.