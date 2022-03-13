Бояринцев поделился ожиданиями от матча «Спартак» - «Краснодар»

Российский экс-футболист Денис Бояринцев рассказал о том, чего он ждет от встречи «Спартака» с «Краснодаром». Об этом сообщает «РБ Спорт».

Бояринцев заявил, что «Краснодару», потерявшему своих иностранных игроков, будет непросто заменить их за короткий срок. Он предположил, что на тренировках «быки» должны были наигрывать другие составы.

«Спартак», по его словам, находится в хорошей форме. Бояринцев добавил, что сейчас рано говорить о том, что «красно-белые» находятся в «сумасшедшей форме», но работа Паоло Ваноли оставляет приятное впечатление.

«Игра с «Краснодаром» получится непростой», - подытожил Бояринцев.