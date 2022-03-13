Слуцкий: «В уходе легионеров сейчас нет ничего невероятного»

В преддверии матча 21-го тура Тинькофф РПЛ между «Рубином» и «Ростовом», главный тренер казанцев Леонид Слуцкий, поделился ожиданиями от игры и рассказал о ситуации с легионерами внутри команды.

«Я не думаю, что в нашей новой жизни, новости о приостановке действия контрактов Дрейера и Хакшабановича — это что-то невероятное. Полагаю, что будут ещё потери. Мы общаемся внутри коллектива, но пока разглашать подробности не буду. С этим сейчас сталкиваются все клубы РПЛ», — цитирует Слуцкого официальный сайт «Рубина».

Что касается предстоящей игры с «Ростовом», специалист отметил, что поражение в первом круге со счётом 1:5 не оказывает мотивационного эффекта на его подопечных. А также заявил, что возвращение Валерия Карпина на должность главного тренера скажется положительно на эмоциональном состоянии ростовчан.

Напомним, матч «Рубин» — «Ростов» состоится завтра, 14 марта, в Казани. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.