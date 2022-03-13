ЦСКА продлит контракт с Акинфеевым на следующей неделе

На следующей неделе ЦСКА продлит контракт с голкипером команды Игорем Акинфеевым, сообщает Спорт Экспресс.

По информации источника, новый контракт будет подписан по схеме 2+1. Действующее соглашение бывшего вратаря сборной России с армейцами истекает летом нынешнего года.

В текущем сезоне РПЛ 35-летний вратарь провёл 21 матч, в которых пропустил 17 мячей и 11 раз сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Акинфеев — воспитанник ЦСКА. Он защищает цвета армейского клуба на протяжении всей своей профессиональной карьеры.

В период с 2004 по 2018 годы футболист выступал за национальную сборную России, в составе которой провёл 111 матчей.