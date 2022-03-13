Самедов оценил последствия ухода легионеров из «Краснодара»

Российский экс-футболист оценил последствия ухода иностранных футболистов из «Краснодара». Его слова передает «Спорт-Экспресс».

Самедов уверен, что московский «Спартак» является фаворитом в предстоящем матче с «Краснодаром». По его мнению, «быки» стали значительно слабее после того, как команду покинули иностранные футболисты.

Он также отметил, что москвичи выиграли дерби и смотрелись в предыдущем матче с «Динамо» уверенно.

Напомним, что «Краснодар» на данный момент находится на пятом месте в турнирной таблице российской Премьер-лиги. «Спартак» занимает девятую строчку в таблице.