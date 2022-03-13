Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин дал прогноз на матч 21-го тура РПЛ с «Краснодаром».

- «Спартак» на эмоциях и кураже недавно разобрался с «Динамо». Игра с «Краснодаром» будет другой?

- Нет. Думаю, это будет продолжение. «Спартак» сейчас в хороших кондициях. Он определился с составом, сделал правильный выбор игроков. Пока все идет удачно. И усиление выходит правильное. Тренер уже начинает понимать, кто и как может играть, кого выпускать в стартовом составе, а кого на замену. Поэтому шансы на победу у «Спартака» хорошие. «Краснодар» в последнем матче неплохо выглядел, но там очень много молодых и несыгранных ребят. У них эмоции будут сегодня зашкаливать, и они постараются показать игру.

- Не сыграют ли с «красно-белыми» злую шутку яркие победы над «Кубанью» и «Динамо»?

- Все может быть. Потому что если тренеры недонастроит команду, «Спартак» может проиграть любому сопернику РПЛ.

- У гостей разъезжаются легионеры. Что вы об этом думаете?

- Не скажу, что это очень большая потеря, потому что там звезд нет. Но в команде сейчас много молодежи – у них нет сыгранности. И разрушена вертикаль. Они ищут варианты, как усилить игру. В этом «быков» проблема.

- С отъездом легионеров команда стала слабее?

- По результату, да. Молодежь так сразу не готова заменить уехавших ребят. Нужно время.

- Уход Фарке и его тренерского штаба, которые готовили команду к рестарту сезона, тоже негативно сказался на «Краснодаре»?

- Не думаю. Там система отработана уже, в том плане, что если у тебя поставлена игра – тренер ее знает, кто, как и чего. Конечно, позиция тренера – главная. Он ставит свою игру и другой наставник, когда приходит в клуб, что-то меняет под свое видение. Вот в этом есть проблема.

- В чем вы видите шанс для «Краснодара»?

- Это эмоции. У молодежи появляется шанс попасть в состав, потому что выбить легионера оттуда было очень сложно. А сейчас ребятам нужно доказывать. Таких историй было много. Вспомните «Спартак» 1996-го года, когда все основные футболисты уехали за рубеж, и осталась молодежь. Но она за один год стала командой со своими звездами. У «Краснодара» есть все возможности. Там есть талантливые ребята. Понятно, что в этом чемпионате они уже ничего не выиграют и конец сезона понятен, но если будет правильный подход, то на следующий сезон команда станет боеспособной.

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- Что касается «Спартака», можно сказать, что он прибавляет в своей игре?

- Удалось восстановить лидеров команды: Промес начал забивать, стал прибавлять Ларссон. От них многое зависело и они добавили, поэтому «Спартак» выглядит сейчас достойно.

- Николссон уже вписался в состав?

- Еще нет. Они с Соболевым одноплановые. Правда, Николсон погибче. Но Александр находится в рассвете сил и так просто место в составе не отдаст. А конкуренция – это всегда хорошо. Можно и замены делать и импровизировать. Здорово, когда есть два сильных форварда и если кто-то будет не в порядке, его всегда можно заменить одного на другого.

Елена Григорьевская