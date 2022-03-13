Парагвайский защитник «Краснодара» Хуниор Алонсо может вернуться в «Атлетико Минейро». Об этом рассказал итальянский журналист Николо Скира.

Напомним, то в январе 2022 года Алонсо перешел из бразильского клуба в «Крансодар», однако теперь он может вернуться в «Атлетико Минейро» на правах аренды.

По информации инсайдера, до конца парагваец может подписать контракт до конца сезона.

Отметим, что «Краснодар» приостановил контракты с несколькими иностранными футболистами, в числе которых оказался и Алонсо. Он не покинул команду, однако не принимает участия в матчах и тренируется по индивидуальной программе.