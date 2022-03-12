Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Биджиев: «У «Локомотива» нет прогресса без Сёмина» эксклюзив

12 Марта 2022 • 22:03 Комментировать

Бывший вратарь московских «Локомотива» и ЦСКА, нынешний главный тренер нальчикского «Спартака» Хасанби Биджиев в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил победу «армейцев» над «железнодорожниками» 2:1 в 21-м туре РПЛ.

- Матч получился достаточно интересным и упорным. Наверное, другого и не стоило ожидать, всё-таки это дерби. В первом тайме у обеих команд скорости были повыше. И те, и те забили по голу после ошибок соперника в обороне. На мой взгляд, гол Изидора в раздевалку наложил отпечаток на начало второго тайма – ЦСКА чуть просел. Но к концу матча стало понятно, что «армейцы» лучше готовы функционально. Они имели несколько острых моментов, и у «Локомотива» прекрасно сыграл молодой вратарь Худяков, который спас команду как минимум в двух эпизодах. Гол Фернандеса после подачи углового? Классная команда не имеет права так пропускать в добавленное время. «Железнодорожники» старались и отдавались на поле, но непонятно, за счёт чего они планировали обыграть «армейцев». Да, были острые передачи от Жемалетдинова, но этого мало. В целом ЦСКА смотрелся более цельно и выиграл заслуженно.

Такая победа очень важна для «армейцев». Обострится борьба за второе место, а может, и за первое. Что касается «Локомотива», то у него дела идут хуже. Сравните хотя бы последние трансферы его и ЦСКА. Перед сезоном в клуб пришли новые люди, которые много говорили о какой-то особой философии. Руководство выделило на эту трансформацию немалые средства, но на сегодняшний момент их программа не работает. Команда этих функционеров не может выполнять задачи здесь и сейчас, а ждать результата два-три года в нынешней ситуации нецелесообразно. Нужно заметить, что «Локомотив» не площадка для экспериментов. Это клуб с традициями, который выстраивался по кирпичику. К сожалению, в последние 10-15 лет у него не было прогресса за исключением тех сезонов, когда там работал Юрий Павлович Сёмин. Я думаю, это повод для того, чтобы руководство «железнодорожников» серьёзно задумалось над положением дел в клубе.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва ЦСКА Москва Юрий Сёмин Чемпионат России Хасанби Биджиев РПЛ
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Арсенал Тула 1:4 Динамо Москва
окончен Локомотив Москва 1:2 ЦСКА Москва 3.35 3.25 2.25
13.03  12:00 Урал ... Ахмат 3.15 3.15 2.48
13.03  14:00 Химки ... Сочи 4.90 3.65 1.78
13.03  16:30 Крылья Советов ... Зенит 7.20 4.50 1.48
13.03  19:00 Спартак Москва ... Краснодар 2.65 3.55 2.65
Все матчи
Новости
Сегодня, 12 Марта
20:37 · Россия. Премьер-лига
Шварц ответил на вопрос о возвращении «Динамо» в чемпионскую гонку с «Зенитом»
20:09 · Россия. Премьер-лига
Шварц: «Очень доволен реакцией футболистов после перерыва»
20:01 · Россия. Премьер-лига
«Спортивный принцип уже нарушен, это форс-мажор»: Карпин поддержал решение увеличить количество клубов в РПЛ 3
19:44 · Россия. Премьер-лига
В «Уфе» верят в принятие моратория на вылет в ФНЛ, назвав этот шаг «сохранением футбола» 2
19:37 · Россия. Премьер-лига
В «Локомотиве» приняли решение по поводу решившего покинуть клуб Пабло
19:23 · Россия. Премьер-лига
Карпин ответил на вопрос о будущем сборной России и рассказал о своём продлении контракта с ней 1
19:10 · Россия. ФНЛ
«Кубань» проиграла «Волгарю» у себя дома
19:03 · Россия. Премьер-лига
Фомин реализовал свой 11-й пенальти в РПЛ, не допустив ни одного промаха
18:50 · Россия. Премьер-лига
Самедов высказался о шансах «Спартака» в матче с «Краснодаром»
18:31 · Россия. Премьер-лига
Кержаков – о возможном моратории на вылет из РПЛ: «Ничего к этому не идёт, есть регламент, наша задача – не вылететь»
18:30 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» Москва – ЦСКА: составы, прямая трансляция и онлайн - 1:2
18:09 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» и ЦСКА назвали стартовые составы на матч 21-го тура РПЛ
18:03 · Россия. Премьер-лига
Николсон: «Стараюсь мыслить позитивно, несмотря на то, что в Москве светит фейковое солнце»
18:01 · Россия. ФНЛ
«Алания» и «Оренбург» одержали победы и продолжили лидировать
17:52 · Россия. Премьер-лига
Комментатор Казанский раскритиковал предложение ввести мораторий на вылет команд из РПЛ 2
Все новости
Рекомендуем