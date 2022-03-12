Бывший вратарь московских «Локомотива» и ЦСКА, нынешний главный тренер нальчикского «Спартака» Хасанби Биджиев в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил победу «армейцев» над «железнодорожниками» 2:1 в 21-м туре РПЛ.

- Матч получился достаточно интересным и упорным. Наверное, другого и не стоило ожидать, всё-таки это дерби. В первом тайме у обеих команд скорости были повыше. И те, и те забили по голу после ошибок соперника в обороне. На мой взгляд, гол Изидора в раздевалку наложил отпечаток на начало второго тайма – ЦСКА чуть просел. Но к концу матча стало понятно, что «армейцы» лучше готовы функционально. Они имели несколько острых моментов, и у «Локомотива» прекрасно сыграл молодой вратарь Худяков, который спас команду как минимум в двух эпизодах. Гол Фернандеса после подачи углового? Классная команда не имеет права так пропускать в добавленное время. «Железнодорожники» старались и отдавались на поле, но непонятно, за счёт чего они планировали обыграть «армейцев». Да, были острые передачи от Жемалетдинова, но этого мало. В целом ЦСКА смотрелся более цельно и выиграл заслуженно.

Такая победа очень важна для «армейцев». Обострится борьба за второе место, а может, и за первое. Что касается «Локомотива», то у него дела идут хуже. Сравните хотя бы последние трансферы его и ЦСКА. Перед сезоном в клуб пришли новые люди, которые много говорили о какой-то особой философии. Руководство выделило на эту трансформацию немалые средства, но на сегодняшний момент их программа не работает. Команда этих функционеров не может выполнять задачи здесь и сейчас, а ждать результата два-три года в нынешней ситуации нецелесообразно. Нужно заметить, что «Локомотив» не площадка для экспериментов. Это клуб с традициями, который выстраивался по кирпичику. К сожалению, в последние 10-15 лет у него не было прогресса за исключением тех сезонов, когда там работал Юрий Павлович Сёмин. Я думаю, это повод для того, чтобы руководство «железнодорожников» серьёзно задумалось над положением дел в клубе.