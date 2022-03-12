Шварц: «Очень доволен реакцией футболистов после перерыва»

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал победу своей команды в гостевом матче 21-го тура Премьер-лиги против тульского «Арсенала» (4:1). Первый тайм встречи закончился вничью 1:1, но после перерыва динамовцы порадовали своего тренера, забив три безответных гола.

«В раздевалке мы рассказали ребятам, как надо действовать во втором тайме. Я очень доволен их реакцией – парни действовали очень целеустремлённо, и три гола стали плодом их работы во второй половине», – приводит слова Сандро Шварца официальный сайт «Динамо».

Московское «Динамо» сохраняет за собой второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от «Зенита» на 2 очка, но у питерцев остаётся матч в запасе.