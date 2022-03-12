«Спортивный принцип уже нарушен, это форс-мажор»: Карпин поддержал решение увеличить количество клубов в РПЛ

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин поддержал предложение увеличить количество клубов российской Премьер-лиги с 16 до 18. Это может быть осуществлено при условии принятия предложения Российским футбольным союзом (РФС) и РПЛ изменить регламент, чтобы никто из элитного дивизиона в нынешнем сезоне не вылетал напрямую в Футбольную национальную лигу (ФНЛ).

Многие сетуют на то, что в таком случае будет нарушен спортивный принцип, однако, по мнению Карпина, спортивный принцип уже был нарушен, когда из российских клубов начался массовый отток легионеров, которым Международная федерация футбола (ФИФА) позволила в одностороннем порядке приостанавливать свои контракты и уезжать в другие страны.

«Спортивный принцип уже нарушен. «Краснодар», «Ростов» и «Урал» готовились с одними футболистами, сейчас у краснодарцев ушло восемь футболистов основного состава, у «Ростова» – пятеро. Это форс-мажор», – сказал Валерий Карпин в интервью изданию «РБ Спорт».

Также Карпин заявил о важности увеличения количества матчей в чемпионате России, допуская, что в следующем сезоне российские клубы и сборная всё ещё не будут допущены к международным соревнованиям.