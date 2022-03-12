В «Уфе» верят в принятие моратория на вылет в ФНЛ, назвав этот шаг «сохранением футбола»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов выразил надежду, что Российский футбольный союз (РФС) примет предложение ввести мораторий на вылет из российской Премьер-лиги (РПЛ) в нынешнем сезоне.

Газизов уверен, что это будет правильным решением, учитывая экономическую ситуацию, а также санкции против российского футбола со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«На эту тему дискутируют те, кто не знает реальных причин, почему мы это обсуждаем. Я бы не хотел их сейчас раскрывать. Стоит задача сохранить футбол», – приводит слова Шамиля Газизова «Чемпионат».

Напомним, что в случае принятия моратория на вылет из Премьер-лиги элитная футбольная лига страны может быть увеличена до 18 клубов.