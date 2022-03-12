Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Уфе» верят в принятие моратория на вылет в ФНЛ, назвав этот шаг «сохранением футбола»

12 Марта 2022 • 19:44 Комментировать (1)
Уфа
0:0
Нижний Новгород
окончен

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов выразил надежду, что Российский футбольный союз (РФС) примет предложение ввести мораторий на вылет из российской Премьер-лиги (РПЛ) в нынешнем сезоне.

Газизов уверен, что это будет правильным решением, учитывая экономическую ситуацию, а также санкции против российского футбола со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«На эту тему дискутируют те, кто не знает реальных причин, почему мы это обсуждаем. Я бы не хотел их сейчас раскрывать. Стоит задача сохранить футбол», – приводит слова Шамиля Газизова «Чемпионат».

Напомним, что в случае принятия моратория на вылет из Премьер-лиги элитная футбольная лига страны может быть увеличена до 18 клубов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Уфа Шамиль Газизов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Уфа 0:0 Нижний Новгород
окончен Арсенал Тула 1:4 Динамо Москва
Идет 58 минута Локомотив Москва 1:1 ЦСКА Москва 3.35 3.25 2.25
13.03  12:00 Урал ... Ахмат 3.15 3.15 2.48
13.03  14:00 Химки ... Сочи 4.90 3.65 1.78
13.03  16:30 Крылья Советов ... Зенит 7.20 4.50 1.48
13.03  19:00 Спартак Москва ... Краснодар 2.65 3.55 2.65
Все матчи
Новости
Сегодня, 12 Марта
20:09 · Россия. Премьер-лига
Шварц: «Очень доволен реакцией футболистов после перерыва»
20:01 · Россия. Премьер-лига
«Спортивный принцип уже нарушен, это форс-мажор»: Карпин поддержал решение увеличить количество клубов в РПЛ
19:44 · Россия. Премьер-лига
В «Уфе» верят в принятие моратория на вылет в ФНЛ, назвав этот шаг «сохранением футбола» 1
19:37 · Россия. Премьер-лига
В «Локомотиве» приняли решение по поводу решившего покинуть клуб Пабло
19:23 · Россия. Премьер-лига
Карпин ответил на вопрос о будущем сборной России и рассказал о своём продлении контракта с ней
19:10 · Россия. ФНЛ
«Кубань» проиграла «Волгарю» у себя дома
19:03 · Россия. Премьер-лига
Фомин реализовал свой 11-й пенальти в РПЛ, не допустив ни одного промаха
18:50 · Россия. Премьер-лига
Самедов высказался о шансах «Спартака» в матче с «Краснодаром»
18:31 · Россия. Премьер-лига
Кержаков – о возможном моратории на вылет из РПЛ: «Ничего к этому не идёт, есть регламент, наша задача – не вылететь»
18:30 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» Москва – ЦСКА: составы, прямая трансляция и онлайн - 1:1
18:09 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» и ЦСКА назвали стартовые составы на матч 21-го тура РПЛ
18:03 · Россия. Премьер-лига
Николсон: «Стараюсь мыслить позитивно, несмотря на то, что в Москве светит фейковое солнце»
18:01 · Россия. ФНЛ
«Алания» и «Оренбург» одержали победы и продолжили лидировать
17:52 · Россия. Премьер-лига
Комментатор Казанский раскритиковал предложение ввести мораторий на вылет команд из РПЛ 1
17:31 · Россия. ФНЛ
«Нефтехимик» и «Акрон» обошлись без голов
Все новости
Рекомендуем