Карпин ответил на вопрос о будущем сборной России и рассказал о своём продлении контракта с ней

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о будущем главной команды страны, а также рассказал об обстоятельствах своего продления контракта со сборной до конца 2022 года.

Напомним, что сборные России, как и российские клубы, отстранены от международных соревнований на неопределённый срок решениями Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) из-за событий на Украине.

«Все зависит от того, как будет дальше развиваться история Россия – Украина и как на это будут реагировать ФИФА и УЕФА. Ответ на ваш вопрос не знает ни один человек в мире. Никаких переговоров с РФС тоже не было, просто продлили контракт», – приводит слова Валерия Карпина «РБ Спорт».

В ближайшее время Валерий Карпин будет совмещать работу главного тренера в сборной России и в «Ростове».