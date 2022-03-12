Фомин реализовал свой 11-й пенальти в РПЛ, не допустив ни одного промаха

Полузащитник московского «Динамо» Даниил Фомин продолжает оставаться прекрасным пенальтистом. 25-летний футболист реализовал все 11 пенальти, которые пробивал в рамках российской Премьер-лиги.

Свой очередной точный удар с 11-метровой отметки Фомин оформил в рамках 21-го тура РПЛ в гостях с тульским «Арсеналом» (4:1), поспособствовав разгрому туляков.

Стоит отметить, что Даниил Фомин всё-таки имеет один не реализованный пенальти в своей карьере – это случилось ещё во времена выступления за «Краснодар-2»/, в сезоне 2014/2015. Тогда 18-летний Фомин не забил в ворота владикавказского «Спартака».