Кержаков – о возможном моратории на вылет из РПЛ: «Ничего к этому не идёт, есть регламент, наша задача – не вылететь»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков не воспринимает всерьёз разговоры о том, что в нынешнем сезоне может быть введён мораторий на вылет команд из российской Премьер-лиги (РПЛ), и, по-прежнему, беспокоится о турнирном положении своей команды.

«У меня на этот счёт нет никаких мыслей, ничего к этому не идёт. Есть чемпионат и регламент, наша главная задача – не вылететь. Я не знаю, будет мораторий или нет, у меня есть конкретные цели», – приводит слова Александра Кержакова ТАСС.

В данный момент «Нижний Новгород» находится на 11-м месте в турнирной таблице, имея в активе 23 очка. Отрыв от зоны переходных матчей составляет 4 очка.