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Страшный сон Новосельцева и разгром «Арсенала»: «Динамо» победило в Туле впервые за 8 лет

12 Марта 2022 • 18:26 Комментировать
Арсенал Тула
1:4
Динамо Москва
окончен

Московское «Динамо» пробовало реабилитироваться в Туле за поражение в дерби от «Спартака».

Протокол игры  
Арсенал Тула 1:4Динамо Москва
  14'Смолов Фёдор (0:1)
(1:1) Кангва Эванс30'   
  47'Захарян Арсен (1:2)
  75'Фомин Даниил (1:3)
  90'Тюкавин Константин (1:4)
Коченков АнтонСмольников ИгорьНовосельцев ИванРадакович УрошСтепанов ДанилКостадинов Георги   37'Давиташвили Зурико  73' (Суханов Артём Романович (  73') Гулиев Аяз  82' (Хабибов Ансор (  82') Кангва Кингс   18'Кангва Эванс   8'  82' (Марков Евгений (  82') Деспотович Джордже   35'  82' (Луценко Евгений (  82')
Запасные: Беляев МаксимКулешин ИльяКайнов МаксимШамов ЕгорПанченко КириллАджоев ГурамСокол АртёмЛевашов Михаил
Шунин АнтонПаршивлюк СергейБальбуэна ФабианЕвгеньев РоманСкопинцев Дмитрий  90' (Нжи Клинтон Муа (  90') Моро Никола   45'Макаров Денис  67' (Лашальт Диего (  67') Шиманьски СебастианФомин ДаниилЗахарян Арсен  78' (Тюкавин Константин (  78') Смолов Фёдор
Запасные: Сазонов СабаПлиев ЗаурбекЛесовой ДаниилЛещук ИгорьСулаквелидзе ГеоргийОсокин ДенисГладышев Ярослав
12 марта. Стадион "Арсенал (Тула)".

На зимний перерыв «Динамо» уходило с мыслями о потенциальном чемпионстве – первом с 1976 года. Два очка отставания от «Зенита» оставляли команде Сандро Шварца неплохие шансы взять золотые медали. Но для выполнения данной цели им нужно избегать практически любых осечек, а в прошлом туре они допустили поражение от «Спартака». Вследствие этого и победы «Зенита» над «Уфой» второе место отстало от первого на пять очков. Впрочем, что свершилось, то уже свершилось, и динамовцам надо было не рефлексировать, а просто ехать в Тулу и побеждать там.

Помимо Варелы, у «Динамо» был дисквалифицирован Грулёв, и вместо него в стартовый состав прошёл Макаров. Атака «бело-голубых» проявляла активность в начале матча, исходя из чего можно было предположить, что гости сделали ставку на быстрый гол. Он и случился, да только вот нелогично. Новосельцев потерял концентрацию и покатил пас назад Коченкову, не осознав, что он на самом деле дарит мяч Смолову. Грубейшая ошибка. Ну а Фёдор, обретя такой приятный сюрприз, не растерялся, обвёл вратаря и послал мяч в пустой правый угол (0:1).

Дальше динамовцы стали сбавлять обороты и позволять сопернику на поле достаточно много, за что и поплатились. На двадцатой минуте после удара Гулиева с приличной дистанции мяч срикошетил от Евгеньева к Эвансу Кангве, чью попытку отразил Шунин. Деспотович не сумел пробить на отскоке, зато сделал короткую передачу влево Кингсу Кангве, поразившему ближний угол. Но радость «канониров» была преждевременной – главный судья Бобровский, посмотрев видеоповтор, отменил взятие ворот из-за того, что Эванс Кангва подыграл себе рукой.

Визитёры не вняли тревожному звоночку, за что были наказаны в спортивном смысле спустя десятиминутку. Скопинцев застрял сзади и не позаботился об искусственном офсайде, а Деспотович открылся под заброс и покатил левее на Эванса Кангву, низом запустившего мяч в дальний угол (1:1). Потом ещё чуть не напортачил результативно Шунин, опрометчиво вышедший из ворот навстречу Давиташвили, а рамке «Арсенала» издалека пригрозил Шиманьски, со штрафного отправивший сферу в левую штангу.

Выйдя на второй тайм, москвичи быстро вернули себе преимущество в счёте. Снова подсобил гостям Новосельцев, скинувший верховую подачу прямо под удар Захаряну. Тот хлёстко приложился из полукруга и упаковал круглого в правый нижний угол (1:2). «Арсенал» попал в прострацию и перестал внятно что-то созидать, а у «Динамо» всё пытался добиться личного гола Фомин. С игры не удалось, с пенальти – пожалуйста. Степанов рубанул в своей штрафной Захарана по ахиллу, и с точки Фомин вогнал мяч в центр створа (1:3).

Довести ситуацию до итоговой победы было для «бело-голубых» делом техники. В добавленное время Тюкавин выбежал один на один с Коченковым и сделал счёт 1:4. Примечательно, что «Динамо» выиграло в гостях у «Арсенала» впервые почти за восемь лет, с середины августа 2014 года. Смолов, Захарян, Фомин и компания подобрались к «Зениту» на расстояние двух очков и в воскресенье будут болеть за «Крылья Советов» против питерского клуба.

Кирилл Иванцов

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