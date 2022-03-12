Комментатор Казанский раскритиковал предложение ввести мораторий на вылет команд из РПЛ

Известный спортивный комментатор Дмитрий Казанский выступил с критикой предложения ввести мораторий на вылет команд из российской Премьер-лиги, благодаря которому можно было бы увеличить количество клубов в элитном дивизионе с 16 до 18 команд.

Казанский убеждён, что такой ход крайне негативно отобразится на интересе к текущему чемпионату, до финиша которого остаётся 10 туров. Также эксперт напомнил о регулярно возникающих проблемах с финансированием маленьких клубов, которые порой не выдерживают условий конкуренции в РПЛ, и оказываются на грани банкротства.

«А самое главное, уровень РПЛ моментально упадёт! Качество футбола в лиге напрямую зависит от мастерства игроков, а не от количества участников. Расширение тут точно не поможет», – сказал Денис Казанский в интервью «Спорт-Экспрессу».