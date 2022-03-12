Широков посоветовал Абрамовичу вложить деньги в детско-юношеский футбол в России

Бывший футболист сборной России Роман Широков высказал мнение, что бизнесмену Роману Абрамовичу стоило бы вложить деньги в развитие детско-юношеского футбола в России. При этом Широков не исключает, что Абрамович может всё-таки и приобрести какой-то профессиональный российский клуб, но намекнул, что прибыли от такого вложения он иметь не будет.

«Если он придёт, наверное, логичнее будет сосредоточиться на детско-юношеском футболе. Хотя, если ему некуда девать деньги, которые он тратил на «Челси», он может взять и клуб, и академию», – приводит слова Романа Широкова телеграм-канал «Матч ТВ. Только новости».

В данный момент Роман Абрамович ищет нового владельца для «Челси», который выкупил бы у него лондонский клуб за несколько миллиардов евро. Из-за санкций со стороны правительства Великобритании российский бизнесмен уже не может руководить «Челси».