Вендел не видит смысла уходить из «Зенита»

Полузащитник петербургского «Зенита» Вендел не собирается уходить из клуба, несмотря на разрешение Международной федерации футбола (ФИФА) иностранным игрокам российской Премьер-лиги (РПЛ) в одностороннем порядке приостановить действие текущих контрактов и переехать играть в другие страны.

Агент Вендела Тьягу Рибейру рассказал, что футболист не видит смысла, чтобы сейчас уходить из «Зенита», и 24-летний бразилец настроен продолжать выполнять своё соглашение с «сине-бело-голубыми».

«Вендел выполняет свой контракт. Он остаётся в «Зените», никакой конкретики не было. Для него сейчас не имеет никакого смысла уходить из «Зенита», – приводит слова Рибейру «РБ Спорт».

Вендел является игроком «Зенита» с 2020 года. Его действующий контракт с питерцами рассчитан до лета 2025 года.