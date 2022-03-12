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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Вендел не видит смысла уходить из «Зенита»

12 Марта 2022 • 17:11 Комментировать
Крылья Советов
...
Зенит
6.00 4.70 1.50
Через 23 ч. 8 мин.

Полузащитник петербургского «Зенита» Вендел не собирается уходить из клуба, несмотря на разрешение Международной федерации футбола (ФИФА) иностранным игрокам российской Премьер-лиги (РПЛ) в одностороннем порядке приостановить действие текущих контрактов и переехать играть в другие страны.

Агент Вендела Тьягу Рибейру рассказал, что футболист не видит смысла, чтобы сейчас уходить из «Зенита», и 24-летний бразилец настроен продолжать выполнять своё соглашение с «сине-бело-голубыми».

«Вендел выполняет свой контракт. Он остаётся в «Зените», никакой конкретики не было. Для него сейчас не имеет никакого смысла уходить из «Зенита», – приводит слова Рибейру «РБ Спорт».

Вендел является игроком «Зенита» с 2020 года. Его действующий контракт с питерцами рассчитан до лета 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Вендел
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