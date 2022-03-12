Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

ВАР без пенальти и удаление Кабутова: «Уфа» и «Нижний Новгород» разошлись боевым миром

12 Марта 2022 • 15:59 Комментировать
Уфа
0:0
Нижний Новгород
окончен

21-й тур чемпионата России открывался в Уфе, куда пожаловал «Нижний Новгород».

Протокол игры  
Уфа 0:0Нижний Новгород
Беленов АлександрПлиев КонстантинНикитин АлексейЖуравлёв Юрий   82'Касинтура Эгаш  46' (Кабутов Дмитрий (  46'   67'   90') Фищенко РусланТьягу Родригеш   45'Йокич БоянКротов Вячеслав  70' (Урунов Остон (  70') Мрзляк Филип  61' (Dilan Ortiz (  61') Агаларов Гамид
Запасные: Емельянов ДанилаСухов АлександрМилетич НеманьяЧичкан АнтонБотака-Иобома ЭрвингКамилов ВладиславГолубев АртёмСаплинов АлександрИванов Олег
Нигматуллин АртурКаккоев НикитаГоцук КириллМасоэро ЛукасСтоцкий ДмитрийКалинский НиколайКравцов Кирилл   67'Юлдошев Иброгимхалил   73'Берковский Илья  80' (Милсон (  80') Ларсен Ларс Олден  46' (Горбунов Игорь (  46'Шарипов Альберт  85') Эннин Ричи  64' (Сулейманов Тимур (  64')
Запасные: Миладинович ИванКарасёв ПавелАнисимов АртурТкачук ДенисПенчиков ДаниилАлександров Виктор
12 марта. Стадион "BetBoom Арена" (Уфа).

Клубы РПЛ согласовали между собой мораторий на вылет в ФНЛ. По всей видимости, РФС поддержит эту инициативу, и это значит, что бояться понижения в классе этой весной будет бессмысленно. «Уфа» и «Нижний Новгород» уходили на зимний перерыв в качестве обитателей нижней части таблицы, но в новых условиях они наверняка смогут раскрепоститься в этом плане и заиграть в более открытом режиме.

Первый тайм получился пресным по красоте и наполненным борьбой на разных участках поля. Это было нормально, такое вполне предсказывалось. «Нижний», который обычно играет от обороны, больше ходил в позиционную атаку, а самым опасным эпизодом первого тайма стал полумомент Тьягу Родригеша на 38-й минуте. Из-за пределов штрафной он прицелился в левый нижний угол, откуда отбил мяч Нигматуллин.

Зато второй тайм оказался веселее. Через три минуты после возвращения команд на поле Агаларов с правого края вратарской после закидки Кабутова пробил в дальний угол – Нигматуллин смахнул мяч от створа. На 54-й минуте гости отправились в контратаку, Эннин прошёл по правому полуфлангу, вступил в штрафную и пробил рядом с ближним углом. Вскоре Калинский дальним ударом записал на свой счёт попадание в правую штангу с отскоком за пределы поля.

Немного погодя Кабутов сыграл в стеночку с партнёром в зоне правого инсайда и навесил на дальнюю штангу, а Мрзляк кивнул по мячу головой – Нигматуллин сложился и перевёл его на угловой. На 60-й минуте Юлдошев перспективно прострелил с левой стороны, но Эннин не подстроился под этот пас. Чуть позже Стоцкий исполнил закрутку с правого полуфланга в район дальней девятки, мяч прошёл близко с крестовиной.

«Уфа» провела второй тайм интенсивнее, чем первый. Хозяева поддавливали визитёров, однако наиболее грозный момент получили в оставшееся время в своё распоряжение нижегородцы. За четверть часа до окончания основного времени Стоцкий наверняка бахнул с лёта с нескольких метров, но плохо для «НН», что мяч полетел по центру, и Беленов отразил его.

Уже в добавленное время «Нижний» оказался на грани пенальти в его ворота. Агаларов упал на газон в чужой штрафной после борьбы с Масоэро, который отмахнулся от него, и главный арбитр Безбородов сам пошёл смотреть видеоповтор. Но дело в том, что в той атаке ещё до обозначенного эпизода нарушил правила вне штрафных Кабутов. Был зафиксирован его фол, и он получил вторую жёлтую карточку, ставшую красной.

Итог – нулевая ничья с двумя разными по содержанию таймами. «Уфа» осталась на предпоследнем месте таблицы, и если вдруг мораторий на понижение в классе введён не будет, эта позиция останется вылетной. У «Нижнего» же ситуация оптимистичнее – он опережает опасную зону на шесть очков.

Кирилл Иванцов

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Нижний Новгород Чемпионат России Уфа РПЛ
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Уфа 0:0 Нижний Новгород 2.07 3.25 4.00
Идет 45 минута Арсенал Тула 1:1 Динамо Москва 5.40 3.75 1.70
12.03  19:00 Локомотив Москва ... ЦСКА Москва 3.15 3.35 2.37
13.03  12:00 Урал ... Ахмат 3.15 3.15 2.48
13.03  14:00 Химки ... Сочи 4.90 3.65 1.78
13.03  16:30 Крылья Советов ... Зенит 7.20 4.50 1.48
Все матчи
Новости
Сегодня, 12 Марта
17:17 · Россия. Премьер-лига
Широков посоветовал Абрамовичу вложить деньги в детско-юношеский футбол в России
17:11 · Россия. Премьер-лига
Вендел не видит смысла уходить из «Зенита»
16:10 · Россия. Премьер-лига
Евсеев: «Поддерживаю расширение РПЛ, но должен сохраняться спортивный принцип»
16:02 · Россия. ФНЛ
«Спартак-2» и «СКА-Хабаровск» разошлись миром
16:00 · Россия. Премьер-лига
«Арсенал» Тула – «Динамо» Москва: составы, прямая трансляция и онлайн - 1:1 1
15:59 · Россия. Премьер-лига
ВАР без пенальти и удаление Кабутова: «Уфа» и «Нижний Новгород» разошлись боевым миром
15:57 · Россия. ФНЛ
Пять голов и два пенальти: «Велес» вырвал победу у «Текстильщика»
15:51 · Россия. ФНЛ
Четыре гола и удаление: «Торпедо» с «Балтикой» провели зрелищный поединок
15:39 · Россия. Премьер-лига
Казанский: «Спартак» - такой клуб, где сложно что-то прогнозировать»
15:30 · Россия. ФНЛ
«Ротор» – «Оренбург»: составы, прямая трансляция и онлайн - 0:1
15:13 · Россия. Премьер-лига
Юри Алберто не собирается покидать «Зенит»
14:13 · Россия. Премьер-лига
Шамар Николсон рассказал об адаптации в «Спартаке»
14:00 · Россия. ФНЛ
Ставпец принёс «Томи» победу в матче против КАМАЗа
13:54 · Россия. ФНЛ
«Енисей» струдом сумел обыграть «Металлург»
13:49 · Россия. Премьер-лига
Гаджиев поддержал идею расширения РПЛ
Все новости
Рекомендуем