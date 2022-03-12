ВАР без пенальти и удаление Кабутова: «Уфа» и «Нижний Новгород» разошлись боевым миром

21-й тур чемпионата России открывался в Уфе, куда пожаловал «Нижний Новгород».

Клубы РПЛ согласовали между собой мораторий на вылет в ФНЛ. По всей видимости, РФС поддержит эту инициативу, и это значит, что бояться понижения в классе этой весной будет бессмысленно. «Уфа» и «Нижний Новгород» уходили на зимний перерыв в качестве обитателей нижней части таблицы, но в новых условиях они наверняка смогут раскрепоститься в этом плане и заиграть в более открытом режиме.

Первый тайм получился пресным по красоте и наполненным борьбой на разных участках поля. Это было нормально, такое вполне предсказывалось. «Нижний», который обычно играет от обороны, больше ходил в позиционную атаку, а самым опасным эпизодом первого тайма стал полумомент Тьягу Родригеша на 38-й минуте. Из-за пределов штрафной он прицелился в левый нижний угол, откуда отбил мяч Нигматуллин.

Зато второй тайм оказался веселее. Через три минуты после возвращения команд на поле Агаларов с правого края вратарской после закидки Кабутова пробил в дальний угол – Нигматуллин смахнул мяч от створа. На 54-й минуте гости отправились в контратаку, Эннин прошёл по правому полуфлангу, вступил в штрафную и пробил рядом с ближним углом. Вскоре Калинский дальним ударом записал на свой счёт попадание в правую штангу с отскоком за пределы поля.

Немного погодя Кабутов сыграл в стеночку с партнёром в зоне правого инсайда и навесил на дальнюю штангу, а Мрзляк кивнул по мячу головой – Нигматуллин сложился и перевёл его на угловой. На 60-й минуте Юлдошев перспективно прострелил с левой стороны, но Эннин не подстроился под этот пас. Чуть позже Стоцкий исполнил закрутку с правого полуфланга в район дальней девятки, мяч прошёл близко с крестовиной.

«Уфа» провела второй тайм интенсивнее, чем первый. Хозяева поддавливали визитёров, однако наиболее грозный момент получили в оставшееся время в своё распоряжение нижегородцы. За четверть часа до окончания основного времени Стоцкий наверняка бахнул с лёта с нескольких метров, но плохо для «НН», что мяч полетел по центру, и Беленов отразил его.

Уже в добавленное время «Нижний» оказался на грани пенальти в его ворота. Агаларов упал на газон в чужой штрафной после борьбы с Масоэро, который отмахнулся от него, и главный арбитр Безбородов сам пошёл смотреть видеоповтор. Но дело в том, что в той атаке ещё до обозначенного эпизода нарушил правила вне штрафных Кабутов. Был зафиксирован его фол, и он получил вторую жёлтую карточку, ставшую красной.

Итог – нулевая ничья с двумя разными по содержанию таймами. «Уфа» осталась на предпоследнем месте таблицы, и если вдруг мораторий на понижение в классе введён не будет, эта позиция останется вылетной. У «Нижнего» же ситуация оптимистичнее – он опережает опасную зону на шесть очков.

Кирилл Иванцов