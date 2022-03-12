Казанский: «Спартак» - такой клуб, где сложно что-то прогнозировать»

Российский спортивный комментатор Денис Казанский поделился мнением о главном тренере московского «Спартака» Паоло Ваноли. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Спартак» - такой клуб, где сложно что-то прогнозировать», - сказал Казанский журналистам.

По его мнению, «Спартак» находится в «турбулентности», а назначение разных специалистов является экспериментами.

Он отметил, что Руя Виторию уволили сразу после того, как у него что-то стало получаться, а теперь «Спартак» взял специалиста, который никогда не работал главным тренером.

Казанский добавил, что делать выводы о работе Ваноли после двух матчей неправильно.