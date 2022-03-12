Юри Алберто не собирается покидать «Зенит»

20-летний бразильский форвард питерского «Зенита» Юри Алберто не собирается покидать питерский «Зенит». Об этом рассказал его агент Андре Кьюри.

В разговоре с журналистом портала Sport24 Кьюри заявил, что бразилец хочет продолжить играть в составе «Зенита», несмотря на то, что многие легионеры сейчас покидают российские клубы.

Отметим, что Алберто присоединился к питерскому клубу в январе 2022 года.

Напомним, что ранее руководство ФИФА разрешило иностранным футболистам расторгать контракты с российскими клубами в одностороннем порядке. Решение было принято из-за ситуации на территории Украины.