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Юри Алберто не собирается покидать «Зенит»

12 Марта 2022 • 15:13 Комментировать

20-летний бразильский форвард питерского «Зенита» Юри Алберто не собирается покидать питерский «Зенит». Об этом рассказал его агент Андре Кьюри.

В разговоре с журналистом портала Sport24 Кьюри заявил, что бразилец хочет продолжить играть в составе «Зенита», несмотря на то, что многие легионеры сейчас покидают российские клубы.

Отметим, что Алберто присоединился к питерскому клубу в январе 2022 года.

Напомним, что ранее руководство ФИФА разрешило иностранным футболистам расторгать контракты с российскими клубами в одностороннем порядке. Решение было принято из-за ситуации на территории Украины.


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Зенит Юри Алберто
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