Юри Алберто не собирается покидать «Зенит»

20-летний бразильский форвард питерского «Зенита» Юри Алберто не собирается покидать питерский «Зенит». Об этом рассказал его агент Андре Кьюри.
В разговоре с журналистом портала Sport24 Кьюри заявил, что бразилец хочет продолжить играть в составе «Зенита», несмотря на то, что многие легионеры сейчас покидают российские клубы.
Отметим, что Алберто присоединился к питерскому клубу в январе 2022 года.
Напомним, что ранее руководство ФИФА разрешило иностранным футболистам расторгать контракты с российскими клубами в одностороннем порядке. Решение было принято из-за ситуации на территории Украины.
Бан пользователя