Шамар Николсон рассказал об адаптации в «Спартаке»

Ямайский форвард московского «Спартака» Шамар Николсон рассказал о том, как проходит его адаптация в новом клубе. Слова футболиста приводит пресс-служба «красно-белых».

По словам Николсона, его адаптация в команде проходит отлично, а с другими игроками «Спартак» он быстро нашел общий язык. Он также отметил, что с некоторыми игроками у него отличные отношения и за пределами поля.

Итальянского специалиста Паоло Ваноли Николсон назвал сильным тренером и очень приятным человеком.

«Больше всего мне нравится, с какой страстью он работает», - сказал ямайский футболист в разговоре с клубными журналистами.