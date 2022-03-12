Гаджиев поддержал идею расширения РПЛ

Известный российский специалист Гаджи Гаджиев выступил за расширение российской Премьер-лиги. Напомним, что число участников хотят увеличить с 16 до 18.

«Расширение РПЛ - правильное решение», - сказал Гаджиев журналисту Sport24.

Он отметил, что подобная практика уже применялась в СССР и дала положительный результат, поскольку многие клубы смогли вырастить талантливых игроков.

Он также заявил, что среди лидеров ФНЛ и аутсайдеров РПЛ почти нет различий.

По мнению Гаджиева, лигу на время можно сделать закрытой, как поступают в хоккее и баскетболе, для того, чтобы сделать ее более успешной в коммерческом плане.