Игнатьев: «За счёт расширения РПЛ футболисты получат больше игровой практики»

Советский футболист и тренер Борис Игнатьев прокомментировал возможное расширение РПЛ.

«Считаю, что расширить РПЛ — правильное решение. Сейчас не будет матчей сборной, поэтому за счёт увеличения матчей, футболисты получат больше игровой практики», — цитирует Игнатьева Sport24.

Также специалист отметил, что нельзя забывать и о финансовой составляющей вопроса. Ведь случались прецеденты, когда у некоторых клубов просто не хватало денег, чтобы доиграть чемпионат, и они расформировывались — как это было с «Мордовией» и «Тамбовом».

Сейчас в Российской Премьер-Лиге выступают 16 клубов. Ранее сообщалось, что в будущем возможно расширение до 18.