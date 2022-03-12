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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Игнатьев: «За счёт расширения РПЛ футболисты получат больше игровой практики»

12 Марта 2022 • 13:39 Комментировать
Уфа
0:0
Нижний Новгород
1-й тайм

Советский футболист и тренер Борис Игнатьев прокомментировал возможное расширение РПЛ.

«Считаю, что расширить РПЛ — правильное решение. Сейчас не будет матчей сборной, поэтому за счёт увеличения матчей, футболисты получат больше игровой практики», — цитирует Игнатьева Sport24.

Также специалист отметил, что нельзя забывать и о финансовой составляющей вопроса. Ведь случались прецеденты, когда у некоторых клубов просто не хватало денег, чтобы доиграть чемпионат, и они расформировывались — как это было с «Мордовией» и «Тамбовом».   

Сейчас в Российской Премьер-Лиге выступают 16 клубов. Ранее сообщалось, что в будущем возможно расширение до 18.

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Евро-Футбол.Ру,
Борис Игнатьев РПЛ
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