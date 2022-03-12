Дагерстоль приостановил контракт с «Химками»

Генеральный директор «Химок» Владимир Габулов сообщил о том, что защитник подмосковной команды Филип Дагерстоль принял решение приостановить свой контракт.

«Так как Дагерстоль отбывал дисквалификацию, мы отпустили его до девятого числа. Он попросил выходные в связи с психологическим состоянием. К сожалению, футболист написал письмо, сообщив, что хочет воспользоваться возможностью приостановки контракта, которую предоставила ФИФА», — цитирует Габулова ТАСС.

Кроме того, Габулов сообщил, что по другим легионерам команды пока конкретной информации нет.

25-летний шведский защитник перешёл в «Химки» в начале 2021 года из «Норрчёпинга». В нынешнем сезоне РПЛ Дагерстоль провёл 17 матчей, в которых результативными действиями не отметился.