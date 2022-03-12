Кофрие решил остаться в «Спартаке»

Бельгийский защитник московского «Спартака» Максимилиано Кофрие не собирается покидать «Спартак», несмотря на то, что руководство ФИФА разрешило иностранным игрокам расторгать контракты с российскими клубами. Об этом сообщает Sport24.

Как рассказал агент футболиста, Кофрие не собирается покидать московскую команду в ближайшее время. Сейчас защитник настроен на то, чтобы готовиться к предстоящим матчам.

Представитель Кофрие также добавил, что сейчас футболист наблюдает за ситуацией в мире, но пока не намерен покидать Россию и менять клубную прописку.

Напомним, что Кофрие присоединился к «Спартаку» Летом 2021 года.