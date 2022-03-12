Бывший тренер «Локомотива» Ринат Билялетдинов поделился ожиданиями от матча с 21-го тура чемпионата России с ЦСКА.

- Кто по игре вам сейчас больше нравится?

- ЦСКА. Свежее в атаке выглядит эта команда, на первый взгляд. И удача сопутствует Языджи и Карраскалю. Они добавили динамики.

- А «Локомотив»?

- «Локомотив» в этом плане пока только пытается разогнаться. Особенно после «Енисея». Получилась натужная, тяжелая победа. Тем более, что железнодорожники пропустили от «Енисея» и «Химок». Если Кухта доиграет до конца сезона, сейчас сложно загадывать, то его потенциал надо раскрывать. Он может набрать игровое взаимопонимание. Тогда «Локомотив» станет сильнее. Возможно, надо пригласить какого-то форварда ФНЛ, если разрешат переходы в ближайшее время. А так, «Локомотив» должен набирать ход, потому что оттолкнулся от дна.

- У ЦСКА слабая реализация моментов. Не считаете это проблемой?

- Такой период бывает. Не могу сказать, что это система, просто надо немного подождать. Бывает, что прорывает. Но класс игрока в реализации – это важнейший компонент. Вспомните Азмуна. Он года три сорил моментами, пока был молодым. Может и здесь будет прогресс в реализации. А что касается игры с «Нижним Новгородом», где армейцы долго не могли забить, соперник хорошо оборонялся и кусался. И я не могу сказать, что «Локомотив» изначально сильнее нижегороджцев. Все подравнялось.

- Какие сложности могут возникнуть у «Локомотива»? Вас беспокоит игра команды в обороне? В матче с «Химками» мы видели, что новичок Зе в одиночку терзал защиту.

- Когда забивают в меньшинстве, всегда вскрываются проблемы в обороне. Особенно в индивидуальных единоборствах. Если «Локомотив» будет повторять ошибки в защите, такие как в матче с «Химками», то Языджи свой мяч забьет. Поэтому в быстроте принятия решении и исполнении, козыри на стороне ЦСКА.

- За счет чего «Локомотив» может обыграть армейцев?

- Сказать, что там ажурное взаимодействия, пока не про «Локомотива». Наверное, могу назвать только быстрый выход в атаку.

- Мнения экспертов сходятся в том, что Гисдоль провалил зимние сборы. Особенно это видно по командной игре. Вам как кажется?

- Да, это видно. После поражения от «Енисея» я задавался вопросом: чем занималась команда на сборах. Потому что ни рисунка, ни системности. Как команда собирается играть? На фоне «Локомотива», «Енисей» смотрелся как команда РПЛ. Хозяева все позволяли ей делать.

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- Это как раз результаты сборов?

- Да. Это говорит о том, как прошли сборы. Надо смотреть, что и как улучшить, потому что повторять «Енисей» не к лицу.

- Как думаете, «дело Кухты», возникшее после матча с «Химками», отвлекало на себя внимание игроков «Локомотива», ведь перед дерби наверняка футболистам пришлось понервничать.

- Конечно, это отвлекало. Мы не сталкивались с таким случаем раньше. Но три очка команде в итоге оставили. Использовали какую-то свою юрисдикцию, не привязанную к УЕФА.

Елена Григорьевская