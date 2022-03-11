«У нас появятся два новых «Тамбова»: Колосков высказался против расширения РПЛ до 18 команд

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков выступил с критикой предложения расширить Премьер-лигу до 18 клубов.

По мнению Вячеслава Ивановича, такой ход не принесёт никакой пользы российскому футболу. Он отметил, что и сейчас чемпионат России недостаточно конкурентоспособен, а после увеличения данная проблема лишь усугубиться. К тому же, появится угроза того, что новым клубам не хватит финансирования, поэтому они попросту могут обанкротиться.

«На какие деньги будут существовать две новые команды? В нынешней ситуации им не выжить. Они просто останутся без финансирования, и у РПЛ появится два новых «Тамбова», – приводит слова Вячеслава Колоскова «Спорт-Экспресс».

23 марта исполнительный комитет РФС должен принять окончательное решение по предложению расширения РПЛ.