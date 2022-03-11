Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Губерниев высказался по поводу возможного увеличение количества участников РПЛ

11 Марта 2022 • 18:11 Комментировать

Популярный спортивный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев высказался по поводу предложения увеличить количество участников российской Премьер-лиги (РПЛ) с 16 до 18 команд.

«Это отличная идея! Скорее всего, у нас в ближайшее время останется только РПЛ и ФНЛ. Больше смотреть нам будет нечего», – сказал Губерние в интервью «Спорт-Экспрессу».

По мнению комментатора, увеличение участников не только увеличит количество матчей в РПЛ, но и добавить интереса турниру. В частности, будет интересней следить за борьбой аутсайдеров. Также Губерниев добавил, что увеличение команд на два клуба не должно сильно повлиять на экономическую составляющую.

Кроме этого, Дмитрий Губерниев высказал мнение, что после завершения санкций против российского спорта Премьер-лигу можно будет сократить до 12 команд.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Губерниев РПЛ
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
12.03  14:00 Уфа ... Нижний Новгород 2.07 3.25 4.00
12.03  16:30 Арсенал Тула ... Динамо Москва 5.40 3.75 1.70
12.03  19:00 Локомотив Москва ... ЦСКА Москва 3.15 3.35 2.37
Все матчи
Новости
Сегодня, 11 Марта
18:38 · Россия. Премьер-лига
«У нас появятся два новых «Тамбова»: Колосков высказался против расширения РПЛ до 18 команд 1
18:11 · Россия. Премьер-лига
Губерниев высказался по поводу возможного увеличение количества участников РПЛ
18:02 · Россия. Премьер-лига
Самедов неодобрительно высказался о возможном моратории на вылет команд из РПЛ
17:53 · Россия. Премьер-лига
Онопко присоединился к тренерскому штабу Карпина в «Ростове»
17:23 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили предложил создать Континентальную футбольную лигу 2
17:16 · Россия. Премьер-лига
«Рубин» объявил о приостановке контрактов с Дрейером и Хакшабановичем
17:09 · Россия. Премьер-лига
Смородская скептически отнеслась к расширению РПЛ, считая, что на это не найдётся денег
16:18 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили поддержал увеличение количества участников РПЛ, а также призвал к новым экспериментам с российским футболом
16:08 · Россия. Премьер-лига
Ловчев: «ЦСКА угадал с трансферами, как в своё время с Вагнером Лавом, Жо, Карвальо»
16:03 · Россия. Премьер-лига
Де Блекере, Штарк и Снодди приняли решение приостановить членство в экспертно-судейской комиссии РФС
15:48 · Россия. Премьер-лига
В РПЛ не договорились о расширении чемпионата до 18 участников
15:38 · Россия. Премьер-лига
Два легионера «Рубина» решили воспользоваться правом приостановить свои контракты и уехать из России
15:29 · Россия. Премьер-лига
На Украине лишили Тимощука всех титулов и наград, а также тренерской лицензии 2
15:20 · Россия. Премьер-лига
Пять клубов РПЛ выступили против моратория на вылет из чемпионата, «Спартак» – воздержался
15:11 · Россия. Премьер-лига
«Почему нельзя было сделать это 5-6 лет назад»: Мостовой высказался о возможном расширении РПЛ
Все новости
Рекомендуем