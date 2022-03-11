Губерниев высказался по поводу возможного увеличение количества участников РПЛ

Популярный спортивный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев высказался по поводу предложения увеличить количество участников российской Премьер-лиги (РПЛ) с 16 до 18 команд.

«Это отличная идея! Скорее всего, у нас в ближайшее время останется только РПЛ и ФНЛ. Больше смотреть нам будет нечего», – сказал Губерние в интервью «Спорт-Экспрессу».

По мнению комментатора, увеличение участников не только увеличит количество матчей в РПЛ, но и добавить интереса турниру. В частности, будет интересней следить за борьбой аутсайдеров. Также Губерниев добавил, что увеличение команд на два клуба не должно сильно повлиять на экономическую составляющую.

Кроме этого, Дмитрий Губерниев высказал мнение, что после завершения санкций против российского спорта Премьер-лигу можно будет сократить до 12 команд.