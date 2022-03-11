Самедов неодобрительно высказался о возможном моратории на вылет команд из РПЛ

Бывший полузащитник московских «Спартака», «Локомотива» и «Динамо» Александр Самедов не поддержал предложенный мораторий на вылет команд из российской Премьер-лиги в нынешнем сезоне.

За счёт этого моратория может быть увеличено количество участников РПЛ с 16 до 18 клубов. Самедов пока не имеет конкретного мнения по поводу расширения чемпионата, но на возможность того, что никто не вылетит из Премьер-лиги он отреагировал отрицательно.

«Я за сохранение спортивного принципа – команды должны вылетать, а из ФНЛ, наоборот, подниматься. А то сейчас возможен такой сценарий, что никто не вылетит», – приводит слова Самедова газета «Спорт-Экспресс».

Вопрос о расширении РПЛ до 18 команд должен быть решён на заседании исполкома Российского футбольного союза 23 марта.