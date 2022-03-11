Кавазашвили предложил создать Континентальную футбольную лигу

Бывший вратарь московского «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался с предложением реформировать футбол в России, с учётом жёстких санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), которые запретили российским сборными и клубам соревноваться на международной арене.

По мнению Кавазашвили, стоит основать континентальную лигу, в которой могли бы участвовать клубы из дружественных России стран.

«Мы можем изменить положение о проведении соревнований и проводить их по новому формату. Я сейчас даже готов к тому, что будет создана континентальная лига с клубами из дружественных нам стран. А куда нем деваться?», – приводит слова Анзора Кавазашвили «Спорт день за днём».