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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Смородская скептически отнеслась к расширению РПЛ, считая, что на это не найдётся денег

11 Марта 2022 • 17:09 Комментировать

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась по поводу идеи расширения российской Премьер-лиги до 18 команд. Многие эксперты и болельщики поддерживают эту инициативу, однако Ольга Юрьевна относится к ней скептически.

«Тот факт, если Лигу расширят — неплохо. Но я не пойму, откуда деньги возьмутся на содержание всего? Тем более, в нынешней ситуации », – высказалась Ольга Смородская в интервью «Чемпионату».

Решение по возможному расширению РПЛ до 18 команд должен принять исполнительный комитет Российского футбольного союза на заседании 23 марта. Сами клубы разошлись во мнении по поводу моратория на вылет из РПЛ в нынешнем сезоне.

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Евро-Футбол.Ру,
Ольга Смородская РПЛ
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