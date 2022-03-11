Кавазашвили поддержал увеличение количества участников РПЛ, а также призвал к новым экспериментам с российским футболом

Бывший вратарь московского «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился своим мнением о возможном расширении российской Премьер-лиги до 18 команд.

Кавазашвили намекнул, что поддерживает данное решение, и вместе с тем посоветовал чиновникам использовать ещё больше экспериментов с российским футболом, которые должны пойти на пользу, учитывая санкции Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), которые приняли решение отстранить российские сборные и клубы от международных соревнований.

«Санкции создали поле для экспериментов над нашим футболом. Чем больше экспериментов сейчас будет проводиться с российским футболом, тем быстрее он выйдет из этого тупика, который нам поставили ФИФА и УЕФА», – приводит слова Анзора Амберковича «Спорт день за днём».

Ранее сообщалось, что пять клубов РПЛ выступили против моратория на вылет команд из чемпионата.