Де Блекере, Штарк и Снодди приняли решение приостановить членство в экспертно-судейской комиссии РФС

Три иностранных представителя экспертно-судейской комиссии при президенте Российского футбольного союза (РФС) приняли решение приостановить своё членство по политическим мотивам. Речь идёт о Франке де Блекере, Вольфганге Штарке и Алане Снодди.

Три вышеуказанных специалиста выступили с совестным заявлением, пояснив свою позицию. Они намекнули, что готовы вернуться в комиссию, если ситуация на Украине улучшится.

«Мы надеемся, что это приостановление является временным, в зависимости от ситуации на Украине», а – приводит слова совместного заявления де Блекере, Штарка и Снодди телеграм-канал «Матч ТВ. Только новости».