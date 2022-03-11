В РПЛ не договорились о расширении чемпионата до 18 участников

Представители российской Премьер-лиги не смогли договориться в вопросе об увеличении количества участников чемпионата с 16 до 18 клубов.

Ранее сообщалось, что против моратория на вылет команд из Премьер-лиги выступило пять команд. Десяти голосов за принятие данного решения оказалось недостаточно, поэтому решение вопроса решили отложить.

«Клубы разделились во мнении. Решения нет», – сообщает РБК, ссылаясь на свои источники в клубах.

Окончательное решение по возможному увеличению участников РПЛ должен будет принять исполнительный комитет Российского футбольного союза (РФС). Заседание исполкома намечено на 23 марта.