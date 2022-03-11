Пять клубов РПЛ выступили против моратория на вылет из чемпионата, «Спартак» – воздержался

В настоящее время ведётся активное обсуждение моратория на вылет команд из российской Премьер-лиги по итогам нынешнего сезона 2021/2022. Стало известно, что десять клубов выступили за мораторий, а 5 клубов – против него.

По сообщениям «РБ Спорт», против моратория высказались находящиеся в группе лидеров РПЛ «Зенит», «Динамо», «Сочи», ЦСКА, а также ещё один неназванный клуб. «Спартак» воздержался от голосования по причине продолжающихся внутренних совещаний в клубе.

Напомним, что уже достаточно давно в элитной футбольной лиге России выступает 16 команд. В случае принятия моратория, количество участников может увеличиться до 18 или 20 команд.