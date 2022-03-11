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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Почему нельзя было сделать это 5-6 лет назад»: Мостовой высказался о возможном расширении РПЛ

11 Марта 2022 • 15:11 Комментировать

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о возможном количестве участников в российской Премьер-лиге. Уже в следующем сезоне в элитной российской лиге может быть 18 клубов.

По мнению Мостового, это стоило реализовать ещё несколько лет назад, не дожидаясь жёстких санкций со стороны УЕФА, который исключил российские клубы из еврокубковых соревнований. Экс-футболист напомнил, что мы живём в огромной стране, с населением в более 150 миллионов человек, и в таких условиях РПЛ можно расширять и до 20 команд.

«О 18 командах говорил ещё лет пять назад: страна с населением 150 с лишним миллионов, и не может сделать 18-20 команд? Почему нельзя было сделать это пять-шесть лет назад? Что мешало иметь в самой большой стране 18 команд? Отговорки всегда были: финансирование, что-то ещё. Конечно, когда финансы есть у пяти команд », – приводит слова Александра Мостового «Чемпионат».

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Мостовой РПЛ
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