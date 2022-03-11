Клубы РПЛ решили ввести мораторий на вылет команд в ФНЛ

Клубы РПЛ договорились о введении моратория на вылет команд в ФНЛ.

Как сообщает РБ Спорт, сегодня, 11 марта, на рабочем совещании клубы Российской Премьер-Лиги согласовали вопрос моратория и приняли решение о вынесении его на повестку исполкома РФС.

Заседание исполкома РФС состоится 23 марта.

На данный момент два клуба, занявшие последние места по итогам сезона РПЛ, вылетают из высшего российского дивизиона, а еще два — получают возможность побороться в стыковых матчах с командами из ФНЛ.

Ранее сообщалось, что из-за решения ФИФА предоставить возможность иностранным футболистам приостанавливать действия контрактов с российскими клубами в одностороннем порядке, в РПЛ может быть открыто дополнительное трансферное окно.