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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Фукс: До ЦСКА у меня в карьере вообще травм не было

11 Марта 2022 • 13:35 Комментировать

Бразильский защитник столичного ЦСКА Бруно Фукс рассказал журналистам, как справился с травмами, из-за которых долго не мог заиграть в российской команде.

Фукс сказал Sport24, что очень сильно поник духом после второй травмы кряду, хотя до этого в карьере у него вообще повреждений не было, разве что в 14 лет, но это было несерьёзно. Бруно отметил, что никто не хочет постоянно лежать в лазарете.

Напомним, что из-за частых травм 22-летний бразильский футболист провёл за два сезона в составе ЦСКА в РПЛ всего лишь пять поединков.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Российская Премьер-Лига Бруно Фукс
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