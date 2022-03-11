Фукс: До ЦСКА у меня в карьере вообще травм не было

Бразильский защитник столичного ЦСКА Бруно Фукс рассказал журналистам, как справился с травмами, из-за которых долго не мог заиграть в российской команде.

Фукс сказал Sport24, что очень сильно поник духом после второй травмы кряду, хотя до этого в карьере у него вообще повреждений не было, разве что в 14 лет, но это было несерьёзно. Бруно отметил, что никто не хочет постоянно лежать в лазарете.

Напомним, что из-за частых травм 22-летний бразильский футболист провёл за два сезона в составе ЦСКА в РПЛ всего лишь пять поединков.