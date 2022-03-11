Игрок «Спартака» получил вызов в сборную Люксембурга

Полузащитник московского «Спартака» Кристофер Мартинс получил вызов в национальную команду Люксембурга.

Как рассказал «РБ-Спорт» пресс-атташе «Спартака» Дмитрий Зеленов, 25-летний футболист получил вызов в люксембургскую сборную для участия в предстоящих товарищеских матчах с Северной Ирландией и Боснией. Стоит отметить, что пока другие легионеры «Спартака» вызовы в свои национальные команды не получили.

Напомним, что в этом сезоне Кристофер Мартинс провёл в российском чемпионате два матча, в которых получил одну жёлтую карточку.