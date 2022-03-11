Вандерсон не собирается разрывать контракт с «Краснодаром»

Бразильский полузащитник «Краснодара» Вандерсон не намерен разрывать действующее соглашение с российской командой.

Как сообщает «РБ-Спорт», 27-летний бразильский футболист не хочет покидать краснодарский клуб, так как ему очень нравится руководство «быков» и город. В данный момент Вандерсон поддерживает форму в Бразилии. Напомним, что действующее соглашение полузащитника с «Краснодаром» рассчитано до лета 2024 года.

В этом сезоне Вандерсон не выходил на поле из-за травмы. В прошлом сезоне бразилец провёл в РПЛ 21 матч и отметился двумя забитыми мячами.